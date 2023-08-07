بمعجون الأسنان.. طريقة سحرية للتخلص من أي خدوش في شاشة موبايلك

تعتبر الشاشة المكسورة أو المخدوشة في الهواتف المحمولة من المشاكل الشائعة التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية. وعادة ما يعتبر إصلاح الشاشة أمرًا مكلفًا ومزعجًا، وقد يستغرق وقتًا طويلاً للحصول على الإصلاح المناسب. ومع ذلك، هناك طريقة سحرية قد تساعد في التخلص من الخدوش البسيطة في شاشة الهاتف بسهولة وبتكلفة محدودة، وتتمثل هذه الطريقة في استخدام معجون الأسنان.

في السنوات الأخيرة، أصبح معجون الأسنان أداة شائعة في إصلاح الخدوش الصغيرة في شاشات الهواتف المحمولة. يعتقد البعض أن مكونات معجون الأسنان، مثل الكربونات والسيليكا، قادرة على ملء الخدوش السطحية وتقليل مظهرها. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب إخفاء الخدوش العميقة باستخدام هذه الطريقة، إلا أنها تعمل بشكل مدهش في حالة الخدوش الخفيفة والسطحية.

لتطبيق هذه الطريقة السحرية، يجب أن يكون لديك معجون أسنان عادي، وقطعة قماش ناعمة ونظيفة. أولاً، قم بتنظيف شاشة الهاتف جيدًا باستخدام قطعة القماش لإزالة الأتربة والأوساخ. ثم، ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على الخدش، وافركه بلطف باستخدام قطعة القماش بحركات دائرية لمدة دقيقتين تقريبًا. يُنصح بالضغط بلطف وعدم تطبيق ضغط زائد على الشاشة.

بعد الانتهاء من الفرك، قم بتنظيف الشاشة مرة أخرى باستخدام قطعة القماش لإزالة أي بقايا المعجون. وسوف تلاحظ أن الخدش قد تقلص بشكل ملحوظ أو حتى اختفى تمامًا. يمكن تكرار هذه العملية إذا كانت النتيجة غير مرضية في المرة الأولى.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الطريقة تنطبق فقط على الخدوش السطحية والبسيطة، ولا تنطبق على الشاشات المكسورة أو الخدوشات العميقة. قد تكون النتيجة أفضل إذا تم استخدام معجون أسنان غير ملون، حيث أن بعض أنواع المعجون الذي يحتوي على صبغات قد يترك آثارًا على الشاشة.

في الختام، إذا كنت تعاني من خدوش بسيطة في شاشة هاتفك المحمول وترغب في إصلاحها بسهولة وبتكلفة منخفضة، قد تجرب هذه الطريقة السحرية باستخدام معجون الأسنان. قد يكون لديك الفرصة لتحسين مظهر شاشة هاتفك وجعلها تبدو أكثر حلاوة وجمالًا. ومع ذلك، إذا كانت الخدوش كبيرة أو لا تستجيب لهذه الطريقة، فإنه قد يكون من الأفضل اللجوء إلى خدمة الإصلاح المتخصصة لضمان الحصول على نتيجة مرضية ومتينة لشاشة هاتفك.