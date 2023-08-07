عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيبة: تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين بشكل عاجل

صدى البلد

كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها  رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك و الضرائب لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية تلك المشاكل و المشابه لها.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار -خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم - أن اللجنة تجتمع كل شهر لسرعة اتخاد القرار، وأحيانا يتم الاجتماع تليفونيا لحل المشاكل العاجلة مؤكد أن اللجنة وقراراتها تركت اثر ايجابي لدي الجميع وخاصة المستثمرين.

و أضاف رئيس الهيئة، أن المشاكل التي تواجه المستثمرين المتعلقة بأمور فنية و قانونية يتم مناقشتها وتفعيل آلية المشاكل علي ثلاث مستويات: الأولي لجنة تسويات المنازعات في الهيئة و الثاني لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والأخيرة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل.

وأشار رئيس الهيئة  إلى حل 75% من المشاكل خلال النصف الأول من العام الجاري وكانت لصالح المستثمر مما يعطي صورة جيدة لدور الحكومة في إزالة المعوقات وتمهيدا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي للبلاد.

وفي سياق متصل أعلن حسام هيبة أن الهيئة بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام وسيتم تطوير المنصة

ومن المقرأن تشمل  المنصة خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة قبل نهاية العام الجاري و أيضا حل مشاكل المستثمرين الكترونيا.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها اصدار التراخيص اللازمة خلال 10 أيام من التقدم للحصول عليها.

كما أشار هيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أنه تم اصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة والتي تشمل رخص الانشاءات و الحماية المدنية و الموافقات البيئة .

وتابع : “ إن المشروعات الحاصلة علي الرخصة الذهبية منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء ،القطاع اللوجيستي ، خدمات ، مشروع لإنتاج الأمصال الطبية ، توليد طاقة رياح ، إنشاء فنادق ”.

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ