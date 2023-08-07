هيبة: تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين بشكل عاجل

كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك و الضرائب لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية تلك المشاكل و المشابه لها.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار -خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم - أن اللجنة تجتمع كل شهر لسرعة اتخاد القرار، وأحيانا يتم الاجتماع تليفونيا لحل المشاكل العاجلة مؤكد أن اللجنة وقراراتها تركت اثر ايجابي لدي الجميع وخاصة المستثمرين.

و أضاف رئيس الهيئة، أن المشاكل التي تواجه المستثمرين المتعلقة بأمور فنية و قانونية يتم مناقشتها وتفعيل آلية المشاكل علي ثلاث مستويات: الأولي لجنة تسويات المنازعات في الهيئة و الثاني لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والأخيرة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل.

وأشار رئيس الهيئة إلى حل 75% من المشاكل خلال النصف الأول من العام الجاري وكانت لصالح المستثمر مما يعطي صورة جيدة لدور الحكومة في إزالة المعوقات وتمهيدا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي للبلاد.

وفي سياق متصل أعلن حسام هيبة أن الهيئة بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام وسيتم تطوير المنصة

ومن المقرأن تشمل المنصة خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة قبل نهاية العام الجاري و أيضا حل مشاكل المستثمرين الكترونيا.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها اصدار التراخيص اللازمة خلال 10 أيام من التقدم للحصول عليها.

كما أشار هيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أنه تم اصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة والتي تشمل رخص الانشاءات و الحماية المدنية و الموافقات البيئة .

وتابع : “ إن المشروعات الحاصلة علي الرخصة الذهبية منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء ،القطاع اللوجيستي ، خدمات ، مشروع لإنتاج الأمصال الطبية ، توليد طاقة رياح ، إنشاء فنادق ”.