يبحث قطاع كبير من المصريين عن أسعار شيفرولية MOVE موديل 2024 ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية ، كم أن سيارة شيفرولية MOVE التي تنتمي إلي فئة السيارات الفان لها الكثير من الاستخدامات من قبل المواطنين، وعادة ما تستخدم في نقل المواطنين الي مختلف الأماكن ولذك بسبب مساحتها الواسعة التي تتسع الي 7 أفراد .

شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أسعار شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات :

سيارة شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

- محرك شيفرولية MOVE الفان

شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تحصل سيارة شيفرولية MOVE موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويصل سعة خزان وقود MOVE الي 45 لتر ، وتنتج قوة 85 حصان، وعزم أقصي للدوران 108 نيوتن/متر.

- أبعاد شيفرولية MOVE الجديدة

سيارة شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4005 مم، وعرض 1620 مم، وارتفاع 1900 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، ويصل سعة حقيبتها الخلفية الي 1225 لتر .

- أسعار شيفروليه MOVE موديل 2024

مقصورة شيفرولية MOVE موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تقدم سيارة شيفرولية MOVE الفان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار :

الفئة الأولي من سيارة شيفرولية MOVE موديل 2024 تباع بسعر 326 ألف جنيه .

الفئة الثانية من شيفرولية MOVE موديل 2024 تتوافر بسعر 368 ألف جنيه .