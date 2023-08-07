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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

الكلى
الكلى

تزداد مع ارتفاع درجات حرارة الجسم ، فرص تكوّن حصوات الكلى، بسبب نقص مستوى السوائل في الجسم، الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

 

وتنتقل تلك الحصوات إلى المثانة، الأمر الذي يتسبب في الشعور بآلام شديدة في منطقة الخصر، ويصاحبها بعض الأعراض، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والغثيان، والرغبة المتكررة في القيء.

 

وفقا Foodnd هناك بعض المشروبات التي تساعد في التخلص من الحصوات، بدلا من التدخل الجراحي للتخلص من تلك الحصوات.

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عصائر ومشروبات لتفتيت حصوات الكلى:


الماء:

الحرص على تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا، لتفتيت حصوات الكلى، لأن الماء يساعد على إذابة الأملاح المعدنية المكونة لها.

شاي الشعير:

شاي الشعير من أفضل المشروبات لعلاج رمل الكلى ، حيث يحتوى على فيتامين ب 6 والمغنيسيوم اللذان يساعدان على تكسير أملاح أكسالات الكالسيوم السامة  كما أن الألياف الغذائية الموجودة في الشعير تقلل من كمية الكالسيوم التي يفرزها الجسم عن طريق البول ، مما يعزز صحة الكلى وينظفها.


الشاى الأخضر:

الشاى الأخضر من أفضل المشروبات لعلاج صديد الكلى ، حيث يحتوي على المركبات النباتية التي تسمى بوليفينول ، والتي تشتهر بتأثيرها القوي كمضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات وبالتالى تساعد فى القضاء على الميكروبات المسببة للصديد

عصير الرمان:

يعمل على تحفيز عمل الكلى، ورفع كفاءتها، لإتمام وظائفها الأساسية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تفتيت رواسب الكلى.


شاي الريحان:

شاي الريحان من المشروبات المفيدة لحصى الكلى، لأنه يمنع تكون الحصوات، ويساعد في التخلص منها ، ومشروب الريحان المغلي أو مضغ بعض أوراقه يفتت حصوات الكلى، وإخراجها عن طريق البول.

 

عصير الليمون :

الذي يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الستريك، ويقوم بتكسير الرواسب الخاصة بالكالسيوم وهي المسؤولة عن تكوين الحصوات داخل الكلى.


عصير خل التفاح :

يحتوي كذلك على نسبة جيدة من حمض الستريك الذي يفتت رواسب البول التي تتكون في الكلى، يتم وضع ملعقة من عسل النحل مع معلقتين من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، وشرب ذلك مرة واحدة يومياً لمدة 4 أسابيع، للحصول على نتيجة مرضية.


عصير التوت:

عصير التوت  من أفضل المشروبات لعلاج التهاب الكلى والمسالك البولية،لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تسمى الأنثوسيانيدين ، والتي تقلل الالتهاب.
 

الكلى حصوات الكلى مشروبات لتفتيت حصوات الكلى الشاى الأخضر شاي الشعير عصير الرمان

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عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

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