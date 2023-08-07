الصحة: لا نقص في أدوية الغدة الدرقية والأمراض الوراثية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السكان، حقيقة نقص الأدوية والفرق بين الأدوية البديلة والمثيلة.

وقال عبدالغفار ، بحسب منظمة الصحة العالمية فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.



وقال عبدالغفار ، إن الأدوية المثيلة، هي الدواء الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب وبنفس طريقة التناول، أما الأدوية البديلة هي الأدوية التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.

كل أدوية أمراض الصيف متوفرة



وأوضح عبدالغفار أن كل أدوية أمراض الصيف متوفرة، حيث يتم تصنيعها وانتاجها محليًا، أما دواء الغدة الدرقية متوفر له مثيل ويحتوي على نفس المادة الفعالة، مؤكداً أنه لا يوجد نقص في أدوية الأمراض الوراثية أو النادرة.

وفي حال نقص الأدوية يمكنك التواصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15361.