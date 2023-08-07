وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم بالإجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان: “هذا الإجتماع تترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي ترتجف ذعرا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات فى مختلف ربوع السودان، وهذا الشعب لم يكن يوما طرفا فى هذا الحرب ولم يكن حتي من مسبباتها”.

وأضاف شكري: “ينظر ملايين الشعب السوداني بالداخل والخارج إلى دول الجوار وكلهم أمل بأن يكونوا طوق النجاة فى يد مبادرة دول جوار السودان، تلك المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أشقائه قادة دول الجوار”.

وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “كانت الإستجابة سريعة من قبل قادة دول الجوار والحضور والمشاركة الفعالة بقمة القاهرة أكبر دليل على وحدة الهدف وصدق النوايا لمساعدة السودان للخروج من فجوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة”.