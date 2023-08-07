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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي في الموسم الجديد

شوبير
شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير  أن الأهلي لا يزال يبحث عن مهاجم لتدعيم الفريق بالموسم المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سوزا  مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي توقفت بعد تراجع فريقه في اللحظات الأخيرة لإتمام التعاقد .


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : «الأهلي لا يمتلك سوى محمد شريف في خط الهجوم، والأخير مصاب في الوقت الحالي، وكهربا كان يشارك في مركز المهاجم بسبب عدم وجود مهاجم صريح».


وأضاف: حال عدم تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، سيكون الأقرب أن يكون صلاح محسن هو البديل في خط هجوم الأحمر بالموسم الجديد.


وتابع : «هناك أسماء مهاجمين أفارقة في أوروبا مرتبطة بالأهلي، لكن هذه الأسماء لا أعلم عنها أي شيء».

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