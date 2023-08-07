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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فرقتا الشرقية وأسوان للفنون الشعبية تختتمان الأسبوع الثالث من "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية

فنون شعبية
فنون شعبية

اختتمت فرقتا أسوان والشرقية للفنون الشعبية، الأسبوع الثالث من فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وأطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتشارك فيها العديد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني ثم بدأت فعاليات الحفل بالعرض الفني لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين ومدربا الفرقة إكرامي ومدحت محرم بعرض فقرات استعراضية ممزوجة بالأغاني والموسيق النوبية بمصاحبة مطربي الفرقة حماده حربي وعمر مصطفى أبهرت جمهور الحاضرين منها النجرشاد، الكف، السوق، الفرح الأسواني.

بينما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف عدة تابلوهات استعراضية عكست من خلاله البيئة والفلكلور الشرقاوي منها الفرح، الحصان، السقايين، الحوايا، كف العرب، التنوره، الشمعدان، العصايا، التحميلة

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية وحضور جماهيري كبير من أهالي وضيوف الثغر. وسوف تواصل الفرقتان عروضهما غدا ولمدة ثلاث أيام متتالية بالنادي الاجتماعي بمطروح.

فرقتا أسوان والشرقية للفنون الشعبية ثقافتنا في إجازتنا قصر ثقافة الانفوشي نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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