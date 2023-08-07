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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

بيلا حديد
بيلا حديد

شاركت عارضة الأزياء بيلا حديد، متابعيها صورها أثناء وجودها داخل المستشفى وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، للكشف عن مرضها المزمن.

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مرض مزمن وخطير .. بيلا حديد تفاجئ متابعيها بصورها في المستشفى

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وتعد بيلا حديد من أشهر عارضات الأزياء، وتفضل ارتداء الملابس الكاجوال البسيطة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وتميل بيلا حديد، إلى الظهور بملامحها الطبيعية دون وضع الكثير من المكياج، واختيار لمسات بسيطه وناعمة تبرز جمالها.

كما تفضل بيلا حديد ، اختيار التسريحات البسيطة لشعرها أو تركه منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور بيلا حديد

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