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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح فوزي فوزي بأسوان يستقبل احتفالية اليوم الثقافي الهندي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استمرارا للاحتفاء باليوم الثقافي الهندي، شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان، احتفالية بهذه المناسبة، بالتعاون بين المركز الثقافي الهندي بالقاهرة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على العلاقات الثقافية بين مصر والهند وأيضا استقلال الهند.

الحفل الذي نظمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري لمصر والهند، ثم قدم عرض فني عن رياضة اليوجا للمدربة أنيتا سولانكي مدرس اليوجا بالمركز الثقافي الهندي، وقدمت فرقة الكاتك بقيادة المدرب امبرج ساركار عرضا راقصا للفلكلور الكلاسيكي، ورقص هندى بالييوود مع أعضاء المركز الثقافي، إلى جانب معرض فني يدل على ملامح الثقافة الهندية والصور الخاصة بالسياحة الهندية، والحرف اليدوية المصنوعة من المنتجات الهندية وآلات الموسيقى القديمة، وفي الختام تم تبادل الهدايا والتقاط الصور الجماعية.

جاء بحضور مسئولي سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، ومسئولي الثقافة بأسوان، وهم ديفي ساهاي مينا المستشار الثقافي لثقافة الهند، بركاش كومار شادوري سكرتير ثالث، محمد سعيد منسق برامج ثقافية.

اليوم الثقافي الهندي مسرح فوزي فوزي بأسوان المركز الثقافي الهندي الهيئة العامة لقصور الثقافة العلاقات الثقافية

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