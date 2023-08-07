مهلة جديدة لمدة شهرين.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إيقاف كهربا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشان أزمة إيقاف كهربا .

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تقارير.. لجنة الانضباط بالفيفا تقرر منح كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لدفع الغرامة للزمالك".

وتابع: مازالت أزمة اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك مستمرة، وشهدت الأزمة تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التطورات خلال السطور المقبلة.



وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.