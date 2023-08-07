مصدر بالزمالك يوضح آخر تطورات أزمة غرامة كهربا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم منحت اللاعب مهلة شهرين لسداد مستحقات الزمالك.

وأوضح المصدر أن لجنة الانضباط لم تصدر أي قرار بإيقاف اللاعب كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وسبق وتم تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي الأبيض في 2019.

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك على توصل مسؤولي الأبيض لاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تجديد عقده في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو الأبيض في الحفاظ على اللاعب مع الفريق لفترة أطول.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب وداع الأبيض للبطولة العربية.