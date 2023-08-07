عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. علاقة ليلى حمدي بـ علاء ولي الدين

ليلى حمدي
ليلى حمدي

يوافق اليوم الإثنين 7 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحلت في 30 يونيو عام 1973، عن عمر يناهز الـ 44 عامًا. 

 

اشتهرت الفنانة ليلى حمدي، بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعدما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتورية.

 

ليلى حمدي وحياتها 

تلقت ليلى حمدي، دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج، وتزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).

تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.

 

ليلى حمدي ومشوارها الفني 

احترفت ليلى حمدي الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.

 

قدمت ليلى حمدي 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.

 

 

ليلى حمدي ووزنها 

بعد فترة من عمل ليلى حمدي، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، فلم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، لتترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.

 

ليلى حمدي وأزمات في حياتها 

بعد تركها الفن مرت ليلى حمدي، بأزمات وضائقة مالية، حيث نشرت جريدة الأخبار قصة عجزها عن دفع إيجار منزلها، وسداد حساب البقال، بعد أن ظلت عاما كاملا بعيدة عن العمل السينمائي، وعندما علم المخرج الكبير السيد بدير بقصتها أرسل لطلبها، وقابلته بالفعل، وخصص لها دورا في فيلم "فتافيت السكر".

ليلى حمدي الفنانة ليلى حمدي ذكرى ليلى حمدي ذكرى ميلاد ليلى حمدي علاء ولي الدين سمير ولي الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. حب دلال عبد العزيز وسمير غانم بدأ من بائع الفل

صابر الرباعى يكشف حقيقة خلافه مع وائل جسار.. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

اربط على قلبى.. أول تعليق من شمس البارودي بعد غرق ابنها بالساحل الشمالي

أمن مصر أولا.. نادية مصطفى تكشف سر إلغاء حفل ترافيس سكوت.. خاص

عرض فيلم فوى فوى فوى فى الخليج.. 24 أغسطس

عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيا في مكتبة الإسكندرية.. اليوم وغدا

ترشيحاتنا

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

مد فترة تسجيل الرغبات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى |فيديو

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ