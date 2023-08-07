وزير الخارجية الصيني: توسيع مجموعة بريكس أمر حتمي

أكد وزير الخارجية الصين وانج يي، اليوم الاثنين إن عملية توسيع مجموعة بريكس أمر حتمي.

وأضاف "يي" خلال مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن الصين مستعدة للتعاون مع دول بريكس لإنجاح القمة المزمع عقدها في جنوب أفريقيا الشهر الجاري، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن أكثر من 20 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، منوها إلى أن عملية توسعتها أمر حتمي وضروري.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني إن بكين تعتزم اتخاذ موقف محايد بشأن أوكرانيا وتعزيز فكرة مفاوضات السلام.

يذكر أن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، أعلنت أن 34 دولة أكدت مشاركتها في قمة بريكس المزمع عقدها في مدينة جوهانسبرج خلال شهر أغسطس الجاري.