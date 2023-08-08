المركز القومي للترجمة يطلق النسخة الرابعة من كشاف المترجمين في القليوبية

بمناسبة العيد القومي للمحافظة..

يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية، وهما الكاتب والأديب مصطفى صادق الرافعي، والكاتبة نبوية موسى.

القومي للترجمة يحتفي بالمبدعين

يأتي ذلك في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في ربوع الجمهورية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، بطرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس.

شروط مسابقة كشاف المترجمين



وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، فيختار المتسابق نصاً واحداً من النصين التاليين لترجمته وهما «الأدب والأديب» من كتاب «وحي القلم» للأديب مصطفى صادق الرافعي، و«نهضة تعليم البنات في مصر» من كتاب «تاريخي بقلمي» للكاتبة نبوية موسى، ويطلب المتسابق النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين (ملف word وpdf)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

الموعد النهائي

يشار إلى أن آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، ولا يشترط سن محدد للمتقدم إلى المسابقة، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.