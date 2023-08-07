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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

عاصفة تتسبب في سقوط
عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل

تسببت عاصفة قوية في سقوط مراهق يبلغ من العمر 18 عاما من منطاد هواء ساخن على ارتفاع 4 أمتار في سماء البرازيل. 

 

قال الطيار ماركوس فينيسيوس إن المراهق الذي يعمل كمساعد له  كان يتكئ على حافة الهيكل حتى بدأ البالون في النزول.

 

وأضاف ماركوس فينيسيوس: “هذا النوع من الحوادث يحدث في منطقتنا، وما يمكننا القيام به هو إصدار التحذيرات حتى لا يحدث أو يتكرر ذلك”. 

 

سقوط من منطاد 

وفقا لوسائل إعلام برازيلية، أفاد المراهق أنه بخير بعد خروجه من المستشفي موجها الشكر إلى الجميع. 

 

وتابع: “أنقذني فريق سامو حيث نقلوني إلى المستشفى، لذا أشكر فريق المناطيد الذي قدم لي ولعائلتي العون الصادق،  شكرا لكم جميعا”. 

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عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل
عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل

 

البرازيل منطاد هواء ساخن سقوط مراهق عاصفة قوية

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