بعد التحقيقات.. البنتاجون يفجر مفاجأة بشأن منطاد التجسس الصيني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن البنتاجون خلص إلى أن المنطاد الصيني الذي أسقط في فبراير لم يجمع أو ينقل معلومات استخباراتية أثناء تحليقه فوق الولايات المتحدة، على الرغم من أنه كان يحمل معدات تجسس.

وقال رايدر، في إفادة صحفية: "نحن نعلم أن لديه قدرات استخباراتية، لكننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لم يجمع معلومات استخباراتية أثناء تحليقه فوق الولايات المتحدة .

وفي وقت سابق، أسقط الجيش الأمريكي، منطادا صينيا بعد أن عبر أراضي الولايات المتحدة وانتهى به الأمر فوق المحيط الأطلسي.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صدم مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بعد أن ناقش علنا معلومات حساسة تتعلق بـ منطاد التجسس الصيني في غرفة مليئة بالمتبرعين.

وقال الرئيس لنحو 130 ضيفا في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا إن الرئيس الصيني شي جين بينج شعر بالحرج بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد التجسس الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا في فبراير.

وحسب “فوكس نيوز”، قال بايدن: “السبب الذي جعل شي جين بينج مستاء للغاية عندما أسقطت هذا المنطاد ه هو أنه لم يكن يعلم أنه كان هنا… لا، أنا جاد. هذا إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعرفون ما حدث”.

وفوجئ المسؤولون الأمريكيون الحاضرون بتصريحات الرئيس في حدث انتخابي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت أن مصدرا مجهولا أكد أن تعليقات بايدن كانت دقيقة.