عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: منطاد التجسس الصيني لم يجمع معلومات تخص أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)  إن منطاد تجسس صينيا طار فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري وتم إسقاطه لم يجمع معلومات أثناء تحليقه فوق البلاد.

وقال الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة لصحفيين "خلُصت تقييماتنا إلى أنه لم يجمع (معلومات) بينما كان يحلق فوق الولايات المتحدة".

حلق منطاد التجسس الصيني فوق الولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوع قبل أن يُسقطه الجيش الأمريكي قبالة ساحل المحيط الأطلسي بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأمس الخميس، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية،  عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن منطاد التجسس الصيني الذي تم رصده فوق الأراضي الأمريكية فبراير الماضي، استخدم معدات أمريكية في جمع المعلومات.

أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن منطاد التجسس الصيني

الخارجية الصينية : ليس ضروريًا ربط قوانين مكافحة التجسس بأنشطة الصحفيين الأجانب

وقال المسؤولون للصحيفة: " منطاد التجسس الصيني استخدم معدات أمريكية في جمع الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعلومات".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تتجاوزا حادث "منطاد التجسس الصيني".

وشدد بلينكن في المقابلة، على أن زيارة واحدة لن تؤدي إلى وقف التدهور المستمر في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، "حتى وإن كانت مكثفة ومثمرة في بعض النواحي"، مضيفاً: "لكنها بداية جيدة، وأعتقد أنها بداية هامة".

وفي فبراير الماضي، تأجلت زيارة بلينكن إلى الصين، وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى بكين منذ عام 2018، بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه "منطاد تجسس" صيني فوق الأراضي الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي إن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس الصيني في نوفمبر الماضي في بالي، لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة تعرقل بسبب "هذا المنطاد السخيف".

أمريكا البنتاجون منطاد التجسس الصيني منطاد التجسس التجسس الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

تعليق مثير من أحمد شوبير على تصدر الأهلي للدوري

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن منطاد التجسس الصيني

الخارجية الصينية : ليس ضروريًا ربط قوانين مكافحة التجسس بأنشطة الصحفيين الأجانب

ترشيحاتنا

سعر BMW 320 موديل 2023 في مصر.. صور

لمستخدمي جوجل كروم.. كيفية منع مواقع الويب من اختراق كاميرا وميكروفون جهازك

الدعاء يغير مصير الميت .. 20 كلمة لا ترد في ليلة الجمعة

حوافز ممنوحة لمن يُقيم مشروعًا يحافظ على البيئة .. تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تحقيق عاجل في مشكلات حجاج السياحة بمشعر منى

أمريكا: لا تقييم مستقل بشأن وضع بريجوجين والجنرالات الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين اللحمة الفاسدة والسليمة.. خبيرة تكشف علامات جوهرية

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ