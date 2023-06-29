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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن منطاد التجسس الصيني

أرشيفية
أرشيفية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن منطاد التجسس الصيني الذي تم رصده فوق الأراضي الأمريكية فبراير الماضي، استخدم معدات أمريكية في جمع المعلومات.

وقال المسؤولون للصحيفة: " منطاد التجسس الصيني استخدم معدات أمريكية في جمع الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعلومات".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تتجاوزا حادث "منطاد التجسس الصيني".

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وشدد بلينكن في المقابلة، على أن زيارة واحدة لن تؤدي إلى وقف التدهور المستمر في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، "حتى وإن كانت مكثفة ومثمرة في بعض النواحي"، مضيفاً: "لكنها بداية جيدة، وأعتقد أنها بداية هامة".

وفي فبراير الماضي، تأجلت زيارة بلينكن إلى الصين، وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى بكين منذ عام 2018، بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه "منطاد تجسس" صيني فوق الأراضي الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي إن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس الصيني في نوفمبر الماضي في بالي، لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة تعرقل بسبب "هذا المنطاد السخيف".

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