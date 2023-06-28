انفراجة كبيرة.. واشنطن تعلن عن زيارات مرتقبة بين الصين وأمريكا

قالت واشنطن، اليوم، إنه في الأسابيع المقبلة من المرجح أن نرى المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي ذلك بعد الزيارة الناجحة بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي وصفت بالتاريخية إلى بكين.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن الحفاظ على التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين الجانبين، حيث دعا بلينكن نظيره الصيني تشين جانج لزيارة واشنطن، ومن جانبه، أعرب جانج عن رغبته في زيارة أمريكا في الوقت المناسب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في عدة خطابات صحفية عن نيته للقاء الرئيس الصيني في المستقبل القريب، لإذابة الجليد بين اليلدين.