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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الصينية : ليس ضروريًا ربط قوانين مكافحة التجسس بأنشطة الصحفيين الأجانب

الصين
الصين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الأربعاء، إن أي بلد له الحق في الحفاظ على الأمن القومي من خلال التشريعات المحلية، وهذا هو في الواقع ممارسة شائعة في جميع البلدان.

وأكدت ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين تعمل على تعزيز سيادة القانون بشكل شامل، وستواصل الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتنظيم إنفاذ القانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمنظمات وفقًا للقانون. حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وأضافت، "ليس من الضروري بالنسبة لك ربط قانون مكافحة التجسس بأنشطة تغطية الصحفيين الأجانب.

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وتابعت، ترحب الصين دائمًا بوسائل الإعلام والصحفيين من مختلف البلدان لإجراء عمل صحفي في الصين وفقًا للقوانين واللوائح، وتوفر لهم الراحة والمساعدة طالما أنه في إطار قانوني.

الخارجية الصينية الصين

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