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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات تقبل الطلاب الحاصلين على 50% ادبي

تنسيق الجامعات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50% أدبي

تنسيق الجامعات2023
تنسيق الجامعات2023

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية و الثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم . 

 تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الكليات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كليات تقبل من 50% بتنسيق الكليات2023 

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 عن الكليات التي  تقبل من 50 % لطلاب الشعبة الأدبية ، و تشمل اغلب هذه الكليات الاتي : 
 

  • كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» أسوان.
  • كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  • كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • كلية تربية رياضية بنات السويس.
  • كلية تربية رياضية بنات العريش.
  • كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
  • كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  • كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  • كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
  • كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  • كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
  • تربية نوعية أسوان.
  • تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
  • تربية نوعية فنية الإسكندرية.
  • تربية نوعية فنية الزقازيق.
  • تربية نوعية فنية الفيوم.
  • تربية نوعية فنية القاهرة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
  • تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
  • تربية نوعية فنية أسوان.
تنسيق المرحلة الاولي 2023 تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ تنسيق الكليات ٢٠٢٣ كليات تقبل من 50 بتنسيق الكليات2023

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