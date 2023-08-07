تنسيق الجامعات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50% أدبي

كليات تقبل الطلاب الحاصلين على 50% ادبي

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية و الثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم .

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الكليات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كليات تقبل من 50% بتنسيق الكليات2023

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 عن الكليات التي تقبل من 50 % لطلاب الشعبة الأدبية ، و تشمل اغلب هذه الكليات الاتي :

