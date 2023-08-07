زمام المبادرة.. قائد الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، اليوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية تهيئ الظروف للتقدم خطوة بخطوة ولديها زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وقال زالوجني، في بيان عبر “تليجرام”، إن “الدفاع الأوكراني مستقر حيث صدت القوات المحاولات الروسية للهجوم المضاد ومنعت محاولة صرف انتباه القوات الأوكرانية عن مناطق أخرى من الجبهة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميخائيل بودولياك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني، إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرا إلي أن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا يعني انتصارا فعليا لـ روسيا.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا في ظل الوضع الحالي سيعني شيئًا واحدًا فقط، النصر الفعلي لـ روسيا.. ستكون هذه هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية للأمن العالمي الحالي”.

وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك عملية تفاوض في الوضع الحالي".

وأضاف بودولياك: "يجب تغيير الوضع الراهن في ساحة المعركة.. وهذا يعني المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".