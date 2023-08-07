عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوقف وخصم نصف المرتب.. عقوبات رادعة للموظف متعاطي المخدرات

متعاطي المخدرات
متعاطي المخدرات

أثارت قضية القبض على 23 موظفًا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف ، بسبب تعاطيهم المخدرات غضب ملايين المواطنين .

وواجه قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الجديد ، المخالفين بعقوبات رادعة ، حيث أوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

 

لايفوتك||

 

txt

بعد فصل 23 موظفًا .. تعيين متعاطي المخدرات بهذه الجهات يعرضك لـ احبس وغرامة 200 ألف جنيه

txt

القباج: 94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر

 

تحليل فجائي أثناء العمل

 

طبقًا للقانون ، يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 

مهلة 6 أشهر للإقلاع


منح القانون مهلة 6 أشهر ، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، و أن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة ، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء ، و يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.

 

 

 

بني سويف المخدرات قانون شروط شغل الوظائف إجراء تحليل المخدرات تحليل المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ