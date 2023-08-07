مصر تقسو على البرازيل وتقترب من ربع نهائي مونديال شباب اليد

فاز المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، على نظيره البرازيلي بنتيجة 38-23، في أولى مباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين سيطرة مصرية منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة الصغار بنتيجة 19-10، قبل أن يعززوا تقدمهم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء النيل للنقطة رقم 4 يتصدر بهم المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة مباراة إسبانيا والتشيك.

وفي حالة فوز الماتادور الإسباني على نظيره التشيكي فسيضمن المنتخب المصري الصعود لربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراته أمام إسبانيا غدًا حيث ستكون مواجهة لتحديد متصدر ووصيف المجموعة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: "محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئها.