متحدث الأوقاف يكشف حقيقة بيع أصول وممتلكات للوزارة بمليارات الدولارات.. فيديو

أكد دكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف، أن حريق مبنى الأوقاف لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو إصابات، كما أن جميع الحجج والمستندات الخاصة بوزارة الأوقاف آمنة تماما، خاصة أنه تم نقل بعض الملفات الهامة لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وقال عبدالله حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن جماعات أهل الشر يتربصون بالدولة، ويستغلون أي حدث للعب على عاطفة الناس، ويقومون بنشر الشائعات.

مصادرها الرسمية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه يجب أن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدا أن ما تم إثارته بزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، هو عار تماما من الصحة.