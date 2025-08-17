قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أن الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الوسطاء – تحديدًا مصر وقطر والولايات المتحدة – بصدد تقديم إطار جديد لصفقة جزئية تهدف إلى إبرام هدنة مؤقتة في غزة، تزامنًا مع تصاعد التوتر العسكري والسياسي. 

وبحسب "إسرائيل هيوم"، فقد بُذلت جهود مؤخراً لتشكيل مقترح وسطي يتيح إنهاء الحرب تدريجيًا، من خلال وقف مؤقت لإطلاق النار والاستجابة لبعض المطالب الإنسانية، دون تعارض مباشر مع المطالب الإسرائيلية الأخرى 

ويأتي هذا الجهد الدبلوماسي في وقتٍ تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من الداخل؛ حيث يرى كبار المسؤولين، ومن ضمنهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أن الصفقة الجزئية قد تكون مضيعة للوقت، في حين يبدي الوسطاء رغبتهم في تحريك الجمود والضغط نحو هدنة فعالة، وفقا لموقع يديعوت أحرونوت.

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

