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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع و إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق« مصر_ اسكندرية» الصحراوي بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شخص و 8 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من«جمال عبدالحميد حسين، 36 سنة، مقيم القاهرة،محمد علي مبارك أحمد، 18 سنة، مقيم قنا، آلاء شرقاوي دياب، 22 سنة، مقيمة الأقصر، هاجر صابر محمد حسن، 19 سنة، مقيمة القاهرة، صابر محمد حسن، 60 سنة، وفاء أحمد طه، 48 سنة، مقيمة الأقصر، نور شرقاوي دياب، 24 سنة، مقيمة الأقصر، صفاء مرسي أحمد، 50 سنة، مقيم الجيزة، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم 

 

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

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