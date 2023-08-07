لراغبي الالتحاق بكلية النانو تكنولوجي.. أهم المعلومات الخاصة بعلم النانو

أكدت الدكتورة إيمان محمد، مدير معمل الطاقة الشمسية بكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أن كلية النانو تكنولوجي من أكثر الكليات المطلوبة حاليا بسوق العمل، موضحة أن النانو "كبسولة" متداخلة بعدة علوم و خاص بعلوم المواد.

وأضافت إيمان محمد، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن كلية النانو تكنولوجي خاصة بما بعد البكالوريوس و تكون للحصول على ماجيستير أو دكتوراه بهذا العلم، هي ما بعد الثانوية العامة ككلية لكن برامجها تدخل بكلية علوم.

وأوضحت، أن الطلاب الراغبين بدراسة علم النانو، عليهم أن يقوموا بتسجيل و اختيار كليات العلوم التي فتحت و ارصدت برنامج النانو، مشيرة إلى وجود شروط خاصة للالتحاق بهذه الكليات تابعة للتنسيق العامة بكلية العلوم، مؤكدة أن من أهم الشروط هو دراسة الطالب لمواد الفيزياء و الكيمياء.

تنسيقها تابع للتنسيق العام و المقرر

وتابعت، أن تنسيق هذه الكلية يكون تابع للتنسيق المقرر من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و لكنه يختلف من جامعة للأخرى، جامعة القاهرة تختلف عن عين شمس إلى أخره.

