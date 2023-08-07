ميدو يوجه رسالة خاصة لجماهير الإسماعيلي قبل الموسم الجديد

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الإسماعيلي بعد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لجمهور الإسماعيلي ما تطلبوه يجب أن يكون واقعيا".

وأضاف: "الجمهور لازم يبقى عارف إمكانيات لاعيبته والإسماعيلي بتاع دلوقتي مش الإسماعيلي بتاع زمان".

وواصل: "واحدة من الحاجات المهمة اللي هتنجح إيهاب جلال إن الجمهور يبقى واقعي، الكورة شغل وإمكانيات".

واختتم: "الإسماعيلي بقاله 4 سنين بينافس على الهبوط طول الموسم، لازم نبقى واقعيين".

