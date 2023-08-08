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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023

العملة
العملة

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، بالبنوك المصرية .

وبحسب آخر تحديث، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.75 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.91 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية  اليورو مقابل الجنيه 33.95 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.10 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.28 جنيه للشراء، و39.49 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.31 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.34 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

الدولار أسعار صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار العملة الأوروبية اليورو

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