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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلغت 30 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكشف عن أرباحها

ارامكو
ارامكو

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية التي تديرها المملكة، عن أن أرباحها خلال الربع الثاني بلغت 30 مليار دولار، بانخفاض يقارب 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.

وبلغ إجمالي المبيعات ما يزيد قليلاً عن 106 مليارات دولار، بانخفاض عن 150 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022. 

وفي تقرير أرباح قدم إلى البورصة السعودية، قالت أرامكو إن الانخفاض 'يعكس بشكل أساسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وإضعاف التكرير والمواد الكيميائية".

وسجلت الشركة ربحا صافيا قدره 30 مليار دولار ، مقارنة بـ 48 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 ، بانخفاض قدره 37.8 في المائة.

ومع ذلك ، رفعت أرامكو توزيعات الأرباح المدفوعة للمستثمرين إلى 29.38 مليار دولار ، مقارنة بـ 18.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022. وقالت إن التوزيعات المستندة إلى الأداء تستند جزئيًا إلى أرباح الشركة القياسية العام الماضي.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في بيان مصاحب للتقرير: 'نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف من خلال دورات السوق' ، وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.08 في المائة يوم الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي ، صنفت مجلة Fortune أرامكو ، المعروفة رسميًا باسم شركة الزيت العربية السعودية ، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات ، بعد وول مارت فقط وقبل أمازون وأبل. جاء هذا الترتيب بعد أن أعلنت شركة النفط عن أرباح تجاوزت 160 مليار دولار في عام 2022 ، وهي أكبر أرباح تسجلها شركة مساهمة عامة على الإطلاق.

وستخضع هذه الأنواع من الأرباح لتدقيق شديد في وقت لاحق من هذا العام عندما تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي منتج رئيسي آخر للنفط ، محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة بهدف دفع العالم إلى خفض الانبعاثات وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري.

واستفادت أرامكو من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وصل النفط المتداول دوليًا إلى ذروته عند أكثر من 120 دولارًا للبرميل في يونيو 2022 قبل أن يستقر في نطاق 75 إلى 85 دولارًا في معظم العام الماضي.

وقال روبن ميلز ، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة ، وهي شركة استشارية للطاقة مقرها الإمارات العربية المتحدة ، إنه 'ليس من المستغرب' أن تراجعت أرباح أرامكو ، مضيفًا أنها حققت أداءً أفضل من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى في التباطؤ الأخير.

وأضاف: 'نتيجة جيدة نسبيًا لأرامكو بالنظر إلى الوضع'.

خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة وضغطت على زملائها أعضاء أوبك لفعل الشيء نفسه في محاولة لرفع الأسعار في مواجهة ضعف الطلب من الصين وارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.

تحتاج المملكة إلى أسعار نفط مرتفعة لتمويل رؤية 2030 ، وهي خطة مكلفة وواسعة النطاق لإصلاح اقتصادها وتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة. تتضمن الخطة العديد من المشاريع العملاقة بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر.

تستثمر المملكة العربية السعودية أيضًا مليارات الدولارات في السياحة والترفيه والرياضة ، بما في ذلك الاندماج المثير للجدل مع جولة PGA وتجنيد بعض أكبر نجوم كرة القدم للعب في الأندية المحلية.

يقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى سعر نفط يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل لتجنب حدوث عجز.

وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم سبتمبر 1.27 دولارًا إلى 82.82 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. وارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 1.10 دولار إلى 86.24 دولار للبرميل.

وجمعت أرامكو رقما قياسيا قدره 29.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في 2019 باعت فيه شريحة صغيرة من أقل من 2٪ من الشركة للمستثمرين.

ونقل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم اليومي للمملكة العربية السعودية ومهندس رؤية 2030 ، 8 في المائة من أرامكو إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 700 مليار دولار على مدار العامين الماضيين للمساعدة في دعمه حيث يمول بالأموال الضخمة، مشاريع البنية التحتية.

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