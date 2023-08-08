بلينكن وكوليبا يبحثان مخرجات محادثات جدة بشأن السلام في أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن هاتفيا، الاثنين مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا من واشنطن العاصمة.

وناقش الطرفان التطورات التي طرأت على الجهود الأوكرانية الهجومية المضادة والمحادثات الأخيرة التي عقدت في جدة في المملكة العربية السعودية بشأن السلام العادل والمستدام في أوكرانيا والترتيبات الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وشدد الوزير بلينكن على دعم الولايات الراسخ والمتواصل للدفاع الأوكراني في وجه العدوان الروسي، كما أعاد التأكيد على الدعم المتواصل للجيش الأوكراني القوي والمؤسسات الدفاعية الخاضعة للمساءلة.