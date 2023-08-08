السيسي: أعمال تطوير وترميم مساجد آل البيت ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث من أعمال تطوير وترميم لمساجد آل البيت في إطار خطة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية من أجل استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.