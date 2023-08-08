ببدلة سورايه.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة هنا الزاهد علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تواصل الصوروالفيديوهات «إنستجرام».



وتألقت هنا الزاهد في إطلالتها ببدلة فورمال سواريه كاملة باللون الابيض الفاتح، مع شعر منسدل على كتفيها،واعتمدت على وضع مكياج خفيف يتناسب مع اطلالتها الكلاسيكية، حازت على اعجاب متابعيها.



حقيقة انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

علق الفنان أحمد فهمى على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج et بالعربي

وقال أحمد فهمى :" أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة فى اليوم بقلق ، لما بيكون فى معلومة صحيحةبطلع أكدها".

وكان قد علم صدى البلد أن كل مايشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيثأن الثنائي يستعد لطرح فيلمهما مستر إكس".