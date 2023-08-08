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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القشطة المعلبة بالمنزل

قشطة
قشطة

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

المكونات:
2 كوب حليب سائل.
نص م ص سكر. 
2 م ك نشا. 
عصير ليمونة كاملة. 
1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة. 
رشة ڤانيليا.
1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس

الطريقة:
- نضع كوبا واحدا من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا على البارد ونضعهم على النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية
- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد
- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط
- وننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل العلب تماما

ملحوظة:
هذه الكمية بتعمل كيلو إلا ربع قشطة معلبات. 

النشا القشطة المس ملعقة صغيرة مصطفي العمدة لبن بودرة كوب الحليب كامل قشطة عصير ليمون علب ​​​​​​​health

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