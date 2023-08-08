طريقة عمل القشطة المعلبة بالمنزل

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

المكونات:

2 كوب حليب سائل.

نص م ص سكر.

2 م ك نشا.

عصير ليمونة كاملة.

1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة.

رشة ڤانيليا.

1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس

الطريقة:

- نضع كوبا واحدا من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا على البارد ونضعهم على النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية

- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد

- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط

- وننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل العلب تماما

ملحوظة:

هذه الكمية بتعمل كيلو إلا ربع قشطة معلبات.