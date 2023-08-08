طريقة عمل القشطة المعلبة بالمنزل

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل
المكونات:
2 كوب حليب سائل.
نص م ص سكر.
2 م ك نشا.
عصير ليمونة كاملة.
1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة.
رشة ڤانيليا.
1 كوب ونص زيت ذرة أو عباد الشمس
الطريقة:
- نضع كوبا واحدا من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا على البارد ونضعهم على النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية
- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد
- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط
- وننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل العلب تماما
ملحوظة:
هذه الكمية بتعمل كيلو إلا ربع قشطة معلبات.