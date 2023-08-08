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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: العفو عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد وجود مناخ سياسي يتسع للجميع

سماء سليمان، وكيل
سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

أشادت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب “حماة الوطن”، بقرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم المحامي الحقوقي يوسف منصور، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط السياسي أحمد حسنين دينو، مشيرة إلى أن القرار يعبر عن حالة الحوار الوطني التي تجري الآن بين جميع القوى السياسية.

وأكدت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القرار جاء بعد مطالبات المشاركين في جلسات الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لافتة إلى أن هذا يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيات ومطالبات المشاركين في مناقشات الحوار الوطني وصدق نوايا الدولة في الاتجاه نحو توفير مناخ سياسي تشاركي يتسع للجميع دون تمييز.

وقالت النائبة سماء سليمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة، واصطفاف جميع القوى السياسية لدعم الوطن في ظل التحديات التي تواجه العالم الآن.

وأضافت أن قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا يأتي أيضًا استكمالاً لسلسلة الإفراجات التي تمت خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين. 

سماء سليمان مجلس الشيوخ لجنة الشئون الخارجية عمر الشنيطي

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