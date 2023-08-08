انخفاض الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ونتوقع أن نشهد اليوم المزيد من الانخفاض في الدرجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية في الظل، ولكن نتيجة نسب الرطوبة سنشعر بأنها تصل إلى 37 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة، لتكون الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد.

واسترسلت: سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، مع غياب درجة الحرارة، مما سيترتب عليه شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وقلة نسب الرطوبة.

وأكملت: الانخفاضات مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم، مؤكدة على أننا سنشعر باختلاف واضح في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وحذرت من وجود إضطراب للأمواج على شواطئ البحر المتوسط، وسيصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.