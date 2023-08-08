مصرع طفل غرقا في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقاً بمياة ترعة الإسماعيلية أمام قسم شرطة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال "احمد ك س" 15 سنة مقيم بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقاً بمياة ترعة الإسماعيلية امام قسم شرطة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.