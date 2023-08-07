مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه إثر إصطدام سيارة به بقرية حوض نجيح دائرة مركز ههيا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "هيثم ا م" 4 سنوات مقيم حوض نجيح دائرة مركز ههيا "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام سيارة به وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.