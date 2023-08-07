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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع قاصر صدمتها عربة كارو بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها إثر اصطدام عربة كارو بها وبحائط بكفر عياد دائرة مركز ههيا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال "نيفين ن ش" 9 سنوات مقيمه كفر عباد دائرة مركز ههيا "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها اثر اصطدام عربة كارو بها وبحائط بكفر عياد دائرة مركز ههيا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة النيابة العامة تحرير محضر محضر مركز ههيا مشرحة المستشفى

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