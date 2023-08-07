مصرع قاصر صدمتها عربة كارو بالشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها إثر اصطدام عربة كارو بها وبحائط بكفر عياد دائرة مركز ههيا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال "نيفين ن ش" 9 سنوات مقيمه كفر عباد دائرة مركز ههيا "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها اثر اصطدام عربة كارو بها وبحائط بكفر عياد دائرة مركز ههيا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.