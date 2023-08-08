شاهد.. سطو مسلح على بنك بفلسطين وسرقة مبلغ ضخم

نفذ مجهولون عملية سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي من فرع أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب رام الله بحسب ما أفادت به شبكة القدس الإخبارية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا سطوًا مسلحًا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين برام الله.

وبين ارزيقات في تصريح صحفي وصل "شبكة قدس" أن المعتدين تمكنوا من سرقة 150 ألف شيكل ولاذوا بالفرار.

ونبه إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري.

وشهدت بلدة السموع في الخليل الايام الماضية حادثة مماثلة من خلال سرقة فرع أحد البنوك من قبل مجهولين قبل أن يتمكنوا من الفرار دون الوصول إليهم.