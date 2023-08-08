ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2155 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل مستوى 1931 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1847 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17240 جنيهًا.



كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1943 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا.

