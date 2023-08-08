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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لدعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

مذكرة تفاهم بين التصديري للصناعات الكيماوية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project والذي يهدف إلى وضع إطار لمجالات التعاون والأنشطة المشتركة التي سيتم القيام بها على مدار الثلاث سنوات القادمة بهدف تعزيز صادرات شركات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.

ووفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الشركات في عدة محاور ومنها الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي مع إعطاء أهمية خاصة للشركات المدارة من قبل سيدات الأعمال، وإعداد دراسات الأسواق، وبناء قدرات المجلس كجهة داعمة للتصدير من خلال تطوير كافة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة، وتقديم برامج تدريبية للفريق التنفيذي بالمجلس، بالإضافة الي تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية في هذه المجالات.

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وقع على مذكرة التفاهم من جانب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ومن جانب مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر السيد رشيد بنجلون - مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر .

حضر التوقيع محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وأعضاء الجهاز التنفيذي يحيّ المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي ودينا صاموئيل مدير الإعلام والتسويق بالمجلس، ومن جانب المشروع كلا من أحمد أبو اليزيد نائب مدير المشروع، وداليا راضي - رئيس فريق تطوير المؤسسات الداعمة للتصدير و ورانيا موسى – مديرة التواصل والإعلام بالمشروع ومنه الإمام منسق البرامج بالمشروع.

وأعرب المهندس خالد أبو المكارم عن سعادته بتوقيع البروتوكول والذي يعد نموذج للتعاون المشترك في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" يهدف إلى مساعدة الشركات بقطاع الكيماويات والأسمدة وما يتبعه من قطاعات فرعية لتنمية الصادرات وتأهيل الشركات على الممارسة التصديرية.

المجلس التصديرى مذكرة تفاهم تطوير التجارة تنمية الصادرات الوكالة الامريكية

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