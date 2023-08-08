روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق





أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية ضربت مركز قيادة أوكراني في منطقةبوكروفسك شرق اوكرانيا، والمعروفة في روسيا باسم كراسنولارميسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء انترفاكس.





ووفقا لوكالة رويترز، قال المسؤولون الأوكرانيون إن الصواريخ الروسية ضربت مدينة بوكروفسك مرتين خلالالليل، مما أدى إلى تدمير فندق وشقق شهيرة، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بما في ذلك رجال الإنقاذ، وإصابة العشرات.





كما أشارت "روسيا اليوم" الى اعلان وزارة الدفاع سيطرة الجيش على مواقع في مقاطعة خاركوف وصدهجمات أوكرانية على جبهات متعددة.





وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الوحدات الروسية التابعة لقوات "الغرب" سيطرت على مواقعجديدة أفضل على محور كوبيانسك في بلدة أولشانا بمقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 110 عسكريأوكراني وتدمير 3 مدرعات ومدفعين من طراز D-20 على المحور نفسه.





وأكدت تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.



