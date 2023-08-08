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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة يفتتح معمل خصوبة الأراضي ويتفقد وحدة الاستشعار عن البعد

صدى البلد

قام السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بافتتاح خصوبة الأراضي وتفقد وحدة الاستشعار عن بعد بمعهد الأراضي والمياه والبيئة.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  الاهتمام بالبحوث التطبيقية ودراسات التربة والحصر التصنيفي حتى تواكب الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الافقى وكذلك الاهتمام بالتحول الرقمى. 

 

القصير اطلع على آليات عمل المعمل ومهامه والأقسام التابعة له والخدمات التي يقدمها في مجال خصوبة الأراضي وتحليل التربة والعناصر النيتروجينية والفسفورية والبوتاسيوم والعناصر الصغيرة والتي تم تجربتها في محافظات قنا والبحيرة كفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط "القصير" وجه بالتوسع في إجراء هذه التجارب بجميع محافظات الجمهورية لما لذلك من مردود كبير على المزارعين بزيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.


ووجه وزير الزراعة كذلك بتحديث وإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية ووضع الخريطة السمادية وتحديد احتياجات التربة من المخصبات والأسمدة لمنع تدهورها وفي الوقت نفسه تخفيض التكاليف لأنها تؤدى إلى ترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات ومستلزمات النتاج. 


وتفقد القصير  وحدة الاستشعار عن بعد واطلع كذلك على تجربة لحصر مساحات الأرز بالقمر الصناعي ووجه بالتوسع في ذلك، بحيث تشمل المحاصيل الاستراتيجية الأربعة الأرز والذرة والقطن والقمح حتى يتم الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة بهذه المحاصيل الهامة الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

 
وأكد القصير أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية. 

 

ومن ناحيته قام د محمد الخولي مدير المعهد بإستعراض نشاط المعمل والدور الذي يقوم به في المشاركة في تنفيذ إستراتجيه الدولة من خلال التقديرات الدقيقة لخصوبة التربة وتحديد محتواها من العناصر السمادية الميسرة المغذية الكبري (نيتروجين– فوسفور– بوتاسيوم ) والصغرى ( حديد – زنك – منجنيز – نحاس ). ويحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المعملية التى تواكب التقنيات الحديثة والمعايير الدولية. 


كما استعرض "الخولي" أنشطة وحدة نظم المعلومات الجغرافية والأستشعار عن بعد بالمعهد والتي تتمثل في انتاج خرائط خصوبة التربة بإستخدام النتائج المعملية لمعامل خصوبة التربة هذه الخريطة تساعد السادة المزارعين على معرفة المقرر السمادى بصورة دقيقة طبقا لمحتوي التربة من المغذيات ونوع المحصول المنزرع والذى يعطي أعلى إنتاجية من وحدة الأراضى والمياه. بالإضافة إلى ترشيد إستخدام الأسمدة المعدنية خاصة الأسمدة الأزوتية. 


في نهاية الزيارة "القصير" أشاد بمجهود وخبرات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بالدور الذى قام به بحصر مساحات الأرز باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد بدلا من الطريقة اليدوية وقد وجه "الوزير" بالاستعداد لحصر مساحات القمح للموسم القادم 2023/2024 من خلال الاستشعار عن بعد. 

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