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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية “الدور الثانى” انتهت بلا عقبات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب  الممتحنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

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