عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: تطوير أفران المصرية للسبائك الحديدية لزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات

المصرية للسبائك الحديدية
المصرية للسبائك الحديدية

 تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول أداء الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إيفاكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعمل في صعيد مصر بمدينة إدفو محافظة أسوان.

استعرض وزير قطاع الأعمال العام ، مؤشرات الأداء في مواقع الشركة المختلفة ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمرات الأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار والحرص على برامج  الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة بهدف إطالة العمر الافتراضي للأفران، وضرورة الحرص على مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء بزيادة الطلب على التصدير والوفاء باحتياجات السوق المحلية، حيث يبلغ إجمالي كميات الإنتاج من سبائك الفيروسيليكون وغبار السليكا نحو 70 ألف طن/سنة، ويتم توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير  خاصة إلى الدول الأوروبية، فى حين تضاعفت أرباح الشركة هذا العام بما يعادل 25 مرة بالمقارنة للعام الماضى.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام ، مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، وأهمها مشروع إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون بطاقة 15 ألف طن سنويا، مؤكدا  على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وإنتاج سبائك حديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم وتوطين الصناعة، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وزيادة الصادرات في ظل وجود طلب في الأسواق العالمية على السبائك الحديدية.

تأسيس الشركة

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية.

 وتعتبر الشركة أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.

قطاع الاعمال العام المصرية للسبائك الحديدية صعيد مصر إدفو أسوان الأفران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

رد صادم من قائد فاجنر على تصريحات أمريكا بشأن تدخل قواته بالنيجر

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة المنوفية

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ