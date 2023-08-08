انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

تتعنت السلطات الإثيوبية في مسألة محادثات سد النهضة، وتصر علي الاستمرار في ملء السد، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر فى حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

سد النهضة

ماذا ينتظر سد النهضة؟

ذكر مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، يوم الثلاثاء، أن زلزالا قوته 5.5 درجة هز إثيوبيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وكانت إثيوبيا قد تعرضت في مايو الماضي لزلزال بقوة 4.4 ريختر وعلى عمق 9.8 كم، مما أثار المخاوف مجددا من أن تؤدي الزلازل التي تتعرض لها البلاد إلى انهيار سد النهضة ومن ثم إغراق المناطق المحيطة والسودان.

وزادت المخاوف من تأثير الزلزال الجديد على "سد النهضة"، خاصة أن كانت كميات المياه المخزنة في السد كبيرة جدا.

يذكر أن منطقة الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين هي أكثر المناطق الأفريقية تعرضا للزلازل والبراكين.



ومن جانبه، كشف خبير جيولوجي تبعات تلك القرارات المتعنتة من قبل الحكومة الإثيوبية، والآثار السلبية والتي تعود علي المنطقة جراء الاستمرار في تلك الخطوات غير المدروسة.

وحذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، من خطورة التخزين الرابع بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أن أكملت إثيوبيا المليار السادس من التخزين الرابع عند منسوب 607 م.

وقال "شراقي" على صفحته بـ"فيس بوك": "بعد مرور 3 أسابيع على بدء التخزين الرابع في 14 يوليو 2023، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب 607 م فوق سطح البحر بعد تخزين 6 مليارات م3 ليصبح إجمالي التخزين 23 مليار م3 بعد زيادة معدل الأمطار إلى 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

وأضاف: "كلما ازداد التخزين يزداد الضغط على القشرة الأرضية فى منطقة السد، وبعد انتهاء التخزين الرابع سوف يكون إجمالي التخزين حوالي 41 مليار م3، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة بحوالي 4 مليارات م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة حوالى 45 مليار طن، وهذا وزن مفاجئ وكبير يحدث لأول مرة مما يعطي فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالي تزداد فرصة حدوث زلازل خاصة وأن منطقة السد بها العديد من الفوالق والتشققات".

سد النهضة

اهتزازات ارتجاجية متتالية

وكان الدكتور عباس شراقي، حذر من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية في إريتريا وعلى الحدود الإثيوبية وتأثير هذه الزلازل في سد النهضة الإثيوبي.

وقال “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك: "بعد حدوث زلزالين أمس الثلاثاء 2 أغسطس 2023 بقوة متوسطة 5.6 ريختر فى إريتريا على الحدود الإثيوبية، حدث اليوم 3 أغسطس 4 زلازل أخرى فى نفس المنطقة بقوة تتراوح بين 4.4 -4.8 ريختر على عمق 10 كم آخرها الساعة 11:33 م بقوة 4.4 ريختر على بعد 630 كم من سد النهضة".

وأضاف: "كما ذكرت سابقًا ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن في المرحلة الحالية، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت القوة، وتكون قريبة من سد النهضة في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 64 مليار م.

وتابع: "قد حدث فى 8 مايو الماضي زلزال بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا.

واختتم: "اضطرت تركيا لتفريغ السدود فى منطقة جنوب الأناضول فى اليوم التالي لحدوث زلازل 6 فبراير الماضي المدمرة خوفًا من انهيارها وحدوث فيضانات شديدة، والمنطقة الإثيوبية تأتي في المرتبة الأولى للنشاط الزلزالي فى القارة الأفريقية نتيجة وجود الأخدود الأفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على سطح الأرض (اليابس).