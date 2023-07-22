وزير الري : تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن سد النهضة مبشرة.. فيديو

رحب الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد قائلاً : " رئيس وزراء إثيوبيا صرح قبل زيارته الأخيرة إلى مصر بتصريحات مختلفة عن ما كان في السابق، وتلك التصريحات كانت مبشرة.

وحول ضمانات الوصول لاتفاق بعد إنتهاء المدة المحددة، أوضح: " لا شيء يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة غير البيان المشترك الذي يقول إن هناك نظرة للمستقبل والتعاون بين الدولتين".

ولفت هاني سويلم، خلال حواره ببرنامج"كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، إلى أنه من المستحيل أن يكون هناك دولتين كبيرتين على نهر مشترك ولديهم سدود بهذه الضخامة ولا يحدث تعاون بينهما.

وتابع: لا أحد يضمن الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة خلال 4 شهور لكن كلنا سنسعى وأتمنى أن يكون تغير الموقف الإثيوبي من المفاوضات لإدراكه أهمية العمل المشترك ".